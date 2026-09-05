Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe\'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Bordo-mavili yönetim, takımın başına getirilecek isim için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör arayışlarının başlamasıyla birlikte Trabzonspor için birçok isim ortaya atıldı. Bu süreçte Türk futbolunun yakından tanıdığı Arda Turan ve Fatih Terim'in de bordo-mavili ekibin gündemine geldiği iddia edildi.

ARDA TURAN VE FATİH TERİM DE İDDİA EDİLDİ

Fatih Tekke sonrası teknik direktörlük koltuğu için ilk olarak Arda Turan ve Fatih Terim'in isimleri Trabzonspor'la anıldı. Ancak bordo-mavili yönetimin önceliğini yabancı bir teknik direktörden yana kullandığı ve Avrupa futbolunda deneyim sahibi isimleri değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

3 YABANCI TEKNİK ADAM ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında Sergio Conceiçao, Marcelino ve Vitor Pereira isimleri öne çıkıyor. Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao; Braga, Vitoria Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al İttihad gibi takımlarda görev yaptı. Conceiçao özellikle Porto'daki uzun döneminde Avrupa futbolunda önemli bir tecrübe kazandı.

MARCELINO DA LİSTEDE

Bordo-mavililerin değerlendirdiği bir diğer deneyimli teknik adam ise Marcelino. İspanyol çalıştırıcı kariyerinde Sporting Gijon, Recreativo, Racing Santander, Real Zaragoza, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve Villarreal gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

VITOR PEREIRA SÜRPRİZİ

Listedeki en dikkat çekici isimlerden biri ise Türkiye'yi yakından tanıyan Vitor Pereira oldu. Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştıran Portekizli teknik adamın Trabzonspor'un değerlendirdiği adaylar arasında bulunduğu belirtiliyor. Pereira kariyerinde ayrıca Olympiakos, 1860 Münih, Corinthians, Flamengo, Al-Shabab, Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi takımlarda görev yaptı.

YÖNETİM KARARINI VERECEK

Trabzonspor yönetiminin yalnızca bu üç isimle sınırlı kalmadığı, Avrupa'da gelecek vadeden genç yabancı teknik adamları da araştırdığı ifade ediliyor.

Bordo-mavililerin farklı profilleri değerlendirdikten sonra Fatih Tekke'nin yerine takımın başına geçecek teknik direktör konusunda kararını vermesi bekleniyor.