İnegöl'de mezarlıkta Nuri Ş., husumetlisi Arif K.'yi baltayla başından yaraladı - Son Dakika
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İnegöl'de mezarlıkta Nuri Ş., husumetlisi Arif K.'yi baltayla başından yaraladı

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İnegöl\'de mezarlıkta Nuri Ş., husumetlisi Arif K.\'yi baltayla başından yaraladı
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İnegöl'de Hastane Mezarlığı'nda saat 14.00 sıralarında karşılaşan husumetliler Nuri Ş. ile Arif K. arasında tartışma çıktı. Kavgada Nuri Ş., bekçi odasının önündeki baltayla Arif K.'nin başına vurdu; yaralanan Arif K. hastaneye kaldırılırken Nuri Ş. gözaltına alındı.

BURSAnın İnegöl ilçesindeki mezarlıkta çıkan kavgada Nuri Ş. (61), tartıştığı husumetlisi Arif K.'yi başına baltayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'nin başına vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaHastaneİnegölGüncelSon Dakika

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