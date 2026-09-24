Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi - Son Dakika
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Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

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İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, transfer döneminde transferini istediklerini ancak vazgeçtikleri futbolcunun ismini açıkladı. Deneyimli hoca, Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadroya katmak istediklerini ancak teklifler nedeniyle transferi durduklarını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, transfer sürecinden Türkiye'deki futbol atmosferine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

''LUCUMI'DEN VAZGEÇTİK''

Yaz transfer dönemindeki hedeflerine değinen Italiano, o dönem Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadroya katmak istediklerini itiraf etti. Italiano, başarılı stoper için gelen cazip teklifler nedeniyle bu transfer fikrini rafa kaldırdıklarını belirtti.

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

VLAHOVIC VE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Beşiktaş'taki görevine başladığı ilk gün Dusan Vlahovic ile görüştüğünü açıklayan tecrübeli hoca, "Juventus'tan ayrılma aşamasındaydı ve farklı kulüplerle temastaydı. 'Eğer bu görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa yeniden konuşuruz' dedi. Kulübümüz de bu transfer hamlesini destekliyordu." ifadelerini kullandı.

''SALİH TIPKI DE ROSSI GİBİ''

Salih Özcan'ın saha içi rolünü öven Italiano, gurbetçi futbolcuyu Roma'nın efsane ismi Daniele De Rossi'ye benzetti ve "Salih sahadayken sistemimiz 4-3-3'e dönüştürülüyor çünkü kendisi savunmanın arasına girerek oyunu kuruyor. Adeta eski De Rossi gibi bir profil çiziyor." sözlerini sarf etti.

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

''NJIE'Yİ DEĞİL POKU'YU İSTEDİM''

Kadro kurgusuyla ilgili detaylar paylaşan Italiano, yönetimin kendisine Alieu Njie ismini önermesine karşın tercihini Ernest Poku'dan yana kullandığını söyledi. Italiano, genç oyuncunun yeteneğinden ve sergilediği yüksek performanstan övgüyle bahsetti.

''BURADAKİ ATMOSFER HARİKA''

Türkiye'deki futbol tutkusuna da vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Buradaki atmosfer harika. Bana İtalya'nın 80'li ve 90'lı yıllarındaki futbol coşkusunu hatırlatıyor. Son olarak Amed deplasmanına gittik; 40 bin taraftarın yarattığı baskı ve coşku adeta etkileyici bir ateş kazanı gibiydi." sözlerini paylaştı. 

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi
Vincenzo ItalianoBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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