Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde kız arkadaşı tarafından hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın vücudunda açık yara tespit edilmezken göz çevresi, kol ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), saat 17.00 sıralarında oyuncunun Nurtepe Mahallesi’ndeki evine geldi. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., hayatından endişe ederek yanında bulunan anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Eve giren kadın, Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu


51 yaşındaki Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Mustafa Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Ancak vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

LENF KANSERİYDİ 

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E.,  Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve bunun dışında bilinen başka bir hastalığının olmadığını belirtti. 

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Malatya'lıdır. Çocukluğu Ankara'da geçti.  1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı.

İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü.

KARİYERİNİN BELKİ DE DÖNÜM NOKTASI OLAN "SEKSENLER" DİZİSİ

Serhat Kılıç’ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 2012 yılında başlayan “Seksenler” dizisi oldu. Dizide Ergun Plak karakterine hayat veren oyuncu, bu rolle geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Dizi 2012-2016 yılları arasında devam etti.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Kağıthane, İstanbul, Magazin, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Her Telden null Her Telden null:
    Seksenler de Ergun plak olarak tanımıştık Allah rahmet eylesin 25 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    şoke oldum mekanı cennet olsun 23 0 Yanıtla
  • Tufan Gürsoy Tufan Gürsoy:
    aaaa Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok üzüldüm çok iyi oyunculuk yapmıştı 20 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Allah rahmet eylesin 17 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Allah rahmet eylesin. 16 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu - Son Dakika
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