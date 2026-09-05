5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden 'müstehcenlik' suçu işlediği değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: TUĞBA EKİNCİ DAHİL 5 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bunun üzerine 5 ilde belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci de yer aldı.

5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

PARALI ÖZEL ÜYELİK SİSTEMİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, grubun gelir elde etme yöntemi de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler, cinsel içerikli paylaşımlar yaparken farklı platformlarda özel hesaplar oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden VIP ve özel üyelik sistemi kuran şüphelilerin, para karşılığında müstehcen görüntü ve videoları takipçilerine sunduğu belirlendi.

5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan Tuğba Ekinci ile diğer şüpheliler, işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞUBAT AYINDA DA BİR OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Şubat 2026’da, Türkiye’de erişime engellenen OnlyFans platformunda içerik üreten kişilere yönelik ayrı bir soruşturma yürütmüştü. İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonda, platforma IP adresi değiştirilerek erişildiği ve kullanıcıların herkese açık sosyal medya hesaplarından ücretli içeriklere yönlendirildiği ileri sürülmüştü.

"Müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli daha sonra tutuklanmış; iki şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu. Soruşturmaya ilişkin açıklamada, şüphelilerin ücretli özel içeriklere yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

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Son Dakika Güncel 5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan T Hakan T:
    fuğuşu serbest bırak, ama milletin kıyafetine karış bi orantınız olsun, insanların özgürlüklerini rahat bırakın, insanların kıyafetine karışırsanız bu iş mini etekle başlar, tesettüre, cübbeye kadar gider insanları bunaltmayın 5 18 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    tuğbanın sağlam yeri kalmış mı 7 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    giyim kuşamla ne alakası var konunun 7 1 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    eh yani 50 yaşında Tuğba teyze de mi ama 5 1 Yanıtla
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