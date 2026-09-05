Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler

Acun Ilıcalı\'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. İlk iki maçını kazanan İngiliz ekibi, 3 haftada 7 puana ulaşırken henüz kalesinde gol görmedi. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakibi olan Aston Villa ise üst üste üçüncü maçını gol atamadan tamamladı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. İki takımın da önemli fırsatlar yakaladığı mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler

ACUN ILICALI'NIN TAKIMINDAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Hull City, Aston Villa karşısında da yenilmedi. İlk hafta Manchester United'ı 2-0, ikinci hafta ise Coventry City'yi 1-0 mağlup eden Hull City, üçüncü haftada sahadan beraberlikle ayrıldı. Acun Ilıcalı'nın takımı böylece ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler

ASTON VILLA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, ilk 15 dakikada Nicolas Jackson ve George Hemmings ile gole yaklaştı. Jackson'ın kafa vuruşu az farkla auta giderken, Hemmings'in yakın mesafeden şutunda Konstantinos Tzolakis gole izin vermedi.

Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler

İkinci yarının başında da Aston Villa önemli fırsatlar buldu. John McGinn kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderirken, 53. dakikada Emiliano Buendia müsait pozisyondan yararlanamadı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler

HULL CITY DİREĞE TAKILDI

Hull City, 65. dakikada galibiyet golüne çok yaklaştı. Korner organizasyonunun ardından Muhammed Belloumi'nin sert şutu üst direkten döndü. Son dakikalarda Cho ve Oli McBurnie ile de fırsatlar bulan ev sahibi ekip, aradığı golü bulamadı ve mücadele 0-0 tamamlandı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler

3 MAÇTA KALELERİNDE TEK GOL YOK

Hull City'nin savunma performansı da dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın takımı, Premier Lig'de oynadığı ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Hull City bu süreçte 3 gol atarken hiç gol yemedi ve 7 puan topladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİBİ GOL ATAMIYOR

Aston Villa ise sezona tam tersi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinden olan İngiliz ekibi, Premier Lig'deki ilk 3 maçında da gol atamadı. Aston Villa böylece geçen sezonun ardından bu sezona da ilk 3 lig karşılaşmasında gol bulamadan başladı.

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler - Son Dakika
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