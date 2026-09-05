İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz - Son Dakika
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İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz

İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri derbinin ardından sorumluluğu üstlendi. Sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Kartal, “Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Taraftarı üzdük” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönüş yaparak derbiyi kazandı.

"BEKLENTİLERE CEVAP VEREMEDİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirirken sorumluluğu üzerine aldı.

Kartal, “Bu akşam beklentilere cevap veremedik. Taraftarı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

"MAÇIN KIRILIMI ORTA SAHADAYDI"

Derbide yaşadıkları sıkıntılara da değinen deneyimli teknik adam, orta sahaya dikkat çekerek, “Maçın kırılımı orta sahadaydı. Baskılarda biraz geri kaldık. Topa da yeteri kadar sahip olamadık” dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

İsmail Kartal açıklamasının sonunda “Taraftarımızdan özür diliyoruz” diyerek sarı-lacivertli futbolseverlere seslendi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe Türkiye'nin en geniş kadrosuna rağmen yıldızlarla ama Beşiktaş resmen Fenerbahçe'yi sahada sildi mükemmel futboluyla oynadı talisca gibi bir oyuncu insan gönderir mi Fenerbahçe hep yönetim hatasıyla başarısız oluyor 14 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe zayıf bir takım 6 3 Yanıtla
  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    hocam faturayı öde ve git . 7 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    kartal kartalı gagaladi 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Hocam asensiyo inadından vaz geç kendi sonunu hazırlıyorsun 3 0 Yanıtla
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