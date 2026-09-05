İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz

Recep Yaşakan:

Fenerbahçe Türkiye'nin en geniş kadrosuna rağmen yıldızlarla ama Beşiktaş resmen Fenerbahçe'yi sahada sildi mükemmel futboluyla oynadı talisca gibi bir oyuncu insan gönderir mi Fenerbahçe hep yönetim hatasıyla başarısız oluyor