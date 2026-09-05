Bakırköy\'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Cevizlik Mahallesi'ndeki Muhasebeci Sokak'ta bulunan altı katlı otelde meydana geldi. Otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Üst katlarda mahsur kalan yedi kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.