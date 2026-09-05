Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar\'ı aradı! Nedeni belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt'un kadroda bulunmaması dikkat çekti.

Ebrar'ın Sırbistan karşısında neden forma giymediğinin nedeni ise Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMADI?

Milli takım kampının başlangıcında ağrıları bulunan Ebrar Karakurt'a yapılan tetkiklerde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildi. Öncelikle istirahat eden milli voleybolcu için daha sonra fizyoterapi ve kontrollü şekilde sahaya dönüş programı uygulandı.

SAHAYA DÖNÜŞ SÜRECİ TAMAMLANMADI

Ebrar Karakurt'un son kontrollerinde belirgin bir iyileşme görülmesine rağmen sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı belirlendi.

A Milli Takım ile Eczacıbaşı'nın sağlık ekiplerinin yaptığı ortak değerlendirme sonucunda yıldız voleybolcunun sağlık durumu gözetilerek kadroda yer almamasına karar verildi.

TVF'DEN EBRAR KARAKURT AÇIKLAMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ebrar'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcumuz Ebrar Karakurt'un öncelikle istirahat süreci tamamlanmış, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programı başlatılmıştır."

Federasyon, kontrollerde iyileşme görülmesine rağmen sahaya güvenli dönüş sürecinin tamamlanmadığını ve sağlık ekiplerinin ortak kararıyla Ebrar'ın mevcut kadroya alınmadığını bildirdi.

FİLENİN SULTANLARI FİNALE YÜKSELDİ

Ebrar Karakurt'un forma giymediği yarı finalde Türkiye, Sırbistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları böylece rakibine set vermeden Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.