Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı - Son Dakika
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Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı

Filipe Luis, Monaco\'yla fırtına gibi başladı
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Monaco, yeni teknik direktörü Filipe Luis yönetiminde Ligue 1'e kusursuz bir başlangıç yaptı. Le Havre ve Marsilya'nın ardından PSG'yi de mağlup eden Monaco, ilk 3 maçından 9 puan çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.

Fransa Ligue 1'de Monaco, Filipe Luis yönetiminde sezona 3'te 3 yaparak başladı. Yeni teknik direktörüyle yoluna kayıpsız devam eden Monaco, ilk üç haftada önemli rakipleri geride bıraktı.

PSG'Yİ DE DEVİRDİLER

Monaco, sezonun ilk üç haftasında Le Havre, Marsilya ve PSG karşısında galibiyete ulaştı. Özellikle PSG karşısında alınan galibiyetle dikkat çeken Filipe Luis'in öğrencileri, üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puana ulaştı.

FİLİPE LUIS İLE KUSURSUZ BAŞLANGIÇ

Yeni teknik direktör Filipe Luis, Monaco kariyerine istediği gibi başladı. İlk üç lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Monaco, 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

SIRADAKİ RAKİP STRASBOURG

Monaco, Ligue 1'in bir sonraki haftasında Strasbourg deplasmanına çıkacak. Filipe Luis'in ekibi bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

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Son Dakika Spor Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı - Son Dakika

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