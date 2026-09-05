ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı - Son Dakika
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ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı

ABD\'den geldi, Boluspor\'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı
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Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un kabusu sürüyor. ABD'li teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde çıktığı ilk 6 lig maçını da kaybeden Boluspor, son olarak Bandırmaspor deplasmanında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar 6 hafta sonunda puanla tanışamazken kalesinde 17 gol gördü.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor, 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-0 kazanarak Boluspor'a sezonun en ağır yenilgilerinden birini yaşattı.

İLK YARIDA 5 GOL

Bandırmaspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Ev sahibi ekibin gollerini 16 ve 33. dakikalarda Amidou Badji, 20 ve 24. dakikalarda Gianni Bruno, 37 ve 79. dakikalarda ise Tosin Kehinde kaydetti.

İlk 37 dakikada 5 gol bulan Bandırmaspor, soyunma odasına 5-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıda Kehinde'nin bir kez daha fileleri havalandırmasıyla karşılaşmanın skoru 6-0 olarak belirlendi.

DANIEL FARRAR İLE 6 MAÇ, 6 MAĞLUBİYET

Boluspor'da asıl dikkat çeken tablo ise ABD'li teknik direktör Daniel Farrar yönetimindeki sonuçlar oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Farrar yönetiminde çıktığı 6 lig karşılaşmasının tamamını kaybetti:

  • Manisa FK: 1-2
  • Batman Petrolspor: 0-2
  • Mardin 1969 Spor: 0-3
  • Muğlaspor: 0-2
  • Keçiörengücü: 0-2
  • Bandırmaspor: 0-6

Boluspor bu karşılaşmalarda yalnızca 1 gol atarken kalesinde tam 17 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar 6 hafta sonunda puan alamadı.

BOLUSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ PENDİKSPOR

Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 9'a yükseltirken, Boluspor sıfır puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Bandırmaspor, Sarıyer deplasmanına çıkacak. Boluspor ise sahasında Pendikspor'u konuk edecek.

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Son Dakika Spor ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Halis demir Halis demir:
    çokmu aradı boluspor türkiye de yokmuydu 4 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    6maçta 6 mağlubiyet alacak teknik direktör Türkiyeden de bulunurdu 2 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Olum bunun için taa amerikaya gitmeye gerek yok ki burnumuzun dibinde Tolunay Kafkas gibi futboldan anlamayan bir hoca var zaten ömründe kazandığı maç sayısı oynattığı maç sayısına göre bir elin beş parmağını geçmez onu çağırsaydınız en azından daha yakın 1 0 Yanıtla
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