ABD\'den geldi, Boluspor\'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı

Olum bunun için taa amerikaya gitmeye gerek yok ki burnumuzun dibinde Tolunay Kafkas gibi futboldan anlamayan bir hoca var zaten ömründe kazandığı maç sayısı oynattığı maç sayısına göre bir elin beş parmağını geçmez onu çağırsaydınız en azından daha yakın

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