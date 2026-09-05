Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti - Son Dakika
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Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti

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Silivri açıklarında 2 Eylül'de MT Alsu tankeriyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 720 metre derinlikteki görüntüleri ROV ile kaydedildi. TCG Akın tarafından yeri tespit edilen geminin deniz tabanındaki görüntülerinde isminin net şekilde fark edildiği belirtildi. 10 mürettebatın bulunduğu gemiyi arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda kurumdan ekipler, 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak katılıyor.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve dün "TCG Akın" tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisi uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) görüntülendi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'nde, 2 Eylül'de "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ile kuruluş katılıyor.

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti

Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçağın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait su altında arama yapan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi de yer alıyor.

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti

SU ALTINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Dün, "TCG Akın" tarafından Silivri'nin yaklaşık 18 mil açığında ve 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) tarafından kaydedildi.

Deniz tabanında bulunan geminin adının net şekilde görüntülerde yer aldığı belirlendi.

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti

NE OLDU?

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki "MT Alsu" tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, 10 kişilik mürettebatın bulunduğu "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi batmıştı.

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Helikopter, Denizcilik, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    bu kaza 03.15 olmuş yani mürattabat odada uyuyor . naaşlar zor çıkar . oda kapularıda kapalıdır .Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
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