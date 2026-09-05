Okul saldırısı davasında anne için tahliye kararına itiraz: Tutukluluk sürüyor - Son Dakika
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Okul saldırısı davasında anne için tahliye kararına itiraz: Tutukluluk sürüyor

Okul saldırısı davasında anne için tahliye kararına itiraz: Tutukluluk sürüyor
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Kahramanmaraş’ta okul saldırganının annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada sıcak bir gelişme yaşandı. Davanın ilk duruşmasında hakkında oy çokluğuyla tahliye kararı verilen saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli’nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

AİLELER VE AVUKATLAR ADLİYEYE KOŞTU

Yaklaşık 16 saat süren maraton duruşmanın ardından mahkeme heyeti, baba Uğur Mersinli’nin tutukluluk halinin devamına hükmederken anne Pınar Peyman Mersinli’yi tahliye etmişti. Tahliye kararının ardından harekete geçen, olayda hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri ile avukatları, bugün Kahramanmaraş Adliyesi’ne gelerek karara tepki gösterdi. 

İTİRAZ ETTİLER 

Karara itiraz dilekçesini Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunan aileler, anne Mersinli’nin de sorumluluğu bulunduğunu belirterek tutuklanmasını talep etti. 

ÜST MAHKEME İTİRAZI KABUL ETTİ

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı inceleyerek verilen tahliye kararını yerinde bulmadı. Mahkeme, anne Pınar Peyman Mersinli’nin tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verdi.

Saldırıyla ilgili duruşmanın bir sonraki celsesi 4 Aralık tarihinde görülecek.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul saldırısı davasında anne için tahliye kararına itiraz: Tutukluluk sürüyor - Son Dakika

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