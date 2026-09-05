Tepki çeken tesettür defilesi - Son Dakika
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Tepki çeken tesettür defilesi

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İstanbul Galataport’ta düzenlenen eşarp defilesinde Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı podyuma çıkarken, organizasyon sonunda şarkıcı Hadise konser verdi. Podyumdaki ünlülerin tesettür övgülerine ve organizasyon konseptine rağmen, kadro seçimi ve Hadise’nin sahne alması bir kesimin büyük tepkisini çekti.

İstanbul’ın simge noktalarından Galataport, renkli bir moda organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Çok sayıda iş insanı ve vatandaşın takip ettiği eşarp defilesinde yaklaşık 70 manken, özel tasarım elbise ve eşarpları sergiledi. Görsel şölene sahne olan etkinlikte sunucu Burcu Esmersoy ile model Ebru Şallı’nın podyum performansı ve defile finalinde Hadise’nin konser vermesi gecenin en çok konuşulan başlıkları oldu.

Tepki çeken tesettür defilesi

HADİSE KONSERİ VE KADRO SEÇİMİ TARTIŞMA YARATTI

Görsel konseptiyle dikkat çeken organizasyon, defilenin ardından sergilenen sahne performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi. Muhafazakar giyim ve tesettür temalı bir organizasyonda tercih edilen manken kadrosu ile defile sonrasında Hadise'nin sahneye çıkarak konser vermesi, bir kesim tarafından organizasyon konseptiyle uyumsuz bulunarak tepkiyle karşılandı.

Tepki çeken tesettür defilesi

BURCU ESMERSOY: EŞARP BAĞLAMAK BİR SANAT

Podyumda yer alan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, defile sonrası yaptığı açıklamalarda başörtüsü tasarımlarına övgüler yağdırdı. Eşarp bağlama sürecinden çok etkilendiğini belirten Esmersoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Başörtüsünü bağlarken bunun bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Hayran kaldım, bozmak ve çıkartmak istemiyorum. Gömlek benim en sevdiğim kıyafetlerden biri, bu desen ve renk tam bana göre. Zaten bunu geri vermeyi düşünmüyorum."

Tepki çeken tesettür defilesi

EBRU ŞALLI: TESETTÜR GERÇEKTEN ÇOK ŞIK VE MODERN

Etkinlikte iki farklı kombinle podyuma yürüyen Ebru Şallı ise tesettür kıyafetlerinin rahatlığına ve estetiğine dikkat çekti. Deniz kenarındaki podyum atmosferini beğendiğini vurgulayan Şallı: "Giydiğim kıyafetteki işlemelerin hepsi el işiydi, adeta rüya gibi bir defile oldu. Eşarp çok şık ve son derece modern durdu. Bu kıyafetleri sadece kapalı kadınlar değil, herkes rahatlıkla giyebilir. Zamanında mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de. Hepsini tecrübe ettik ama tesettür gerçekten çok şık." ifadelerini kullandı.

Tepki çeken tesettür defilesi

Burcu Esmersoy, Ebru Şallı, İstanbul, Magazin, Hadise, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepki çeken tesettür defilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Tesettür giyim böyle değil ki zaten bu şekilde üstündekiler aksesuar oluyor genelde 2 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    kapanmak bu mu 0 0 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Akp yüzyılı 0 0 Yanıtla
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