Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor

Nepal\'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresini vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1287'ye yükselirken, kayıp 5 bin 83 kişiyi bulmak için 21 binden fazla güvenlik personeli görev yapıyor. Ekipler şimdiye kadar 13 bin 93 kişiyi kurtardı. Uzmanlar felaketin arkasında dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın bulunduğuna işaret ediyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi.

5 BİN 83 KİŞİ ARANIYOR

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 5 bin 83 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında 21 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 13 bin 93 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET ETTİ

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Acil Durum, Güncel, Dünya, Nepal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:11:11. #7.13#
SON DAKİKA: Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement