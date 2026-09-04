Yüreğir\'de başkan vekilliği krizi: Mahkeme AK Parti\'ye verdi

ADANA'da Yüreğir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Demirçalı'nın yerine CHP'li Cafer Boyraz'ın seçildiği başkan vekilliği seçimine yapılan itiraz sonrası mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, başkan vekilliği görevini AK Parti'nin adayı Tarık Özünal'a verdi. Karara itiraz eden CHP grubu adına açıklama yapan İl Başkanı Orhan Bayram, "Hiçbir şey bitmiş değil. Bu konuda mücadelemiz devam edecek" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından mecliste belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz başkan vekili seçildi. 15 oy alan AK Parti'li Tarık Özünal, seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren 2'nci İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi. Yenilenen seçimde 3'üncü turda Tarık Özünal 19 oy, Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. 4'üncü turda ise Boyraz 19 oyla üstünlük sağlarken, Özünal 17 oyda kaldı. Böylece Cafer Boyraz ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

AK Partili Tarık Özünal bir kez daha sonuca itiraz ederek, konuyu yeniden yargıya taşıdı. Tekrarlanan seçime yönelik itirazı değerlendiren Adana 2'nci İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevinin Tarık Özünal'a verilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal oldu.

Bu kez de CHP'li Cafer Boyraz karara itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. Sabah saatlerinde belediye binası önüne giden Boyraz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İl Başkanı Orhan Bayram, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ve partililer, karara tepki gösterdi. Belediye önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Orhan Bayram, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Hiçbir şey bitmiş değil. Bu konuda mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.