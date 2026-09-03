İki kişiyi öldürmeye teşebbüsten hükümlü firari Türk, Barselona'da yakalandı - Son Dakika
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İki kişiyi öldürmeye teşebbüsten hükümlü firari Türk, Barselona'da yakalandı

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İspanya'nın Katalonya bölgesinde polis, Türkiye'de 26 yıl hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Türk firariyi Barselona'da yakaladı. İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen hükümlünün, Türkiye'nin talebi doğrultusunda iade sürecinin başlatılması bekleniyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin yerel polisi Los Mossos d'Esquadra, cezaevinden kaçan bir Türk firarinin Barselona kentinde yakalandığını duyurdu.

FARKLI SUÇLARDAN 26 YIL HÜKÜM GİYDİ, İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Los Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada, 2016 ve 2018 yıllarında İstanbul'da iki kişiyi öldürmeye teşebbüs, soygun, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 26 yıl hüküm giyen 28 yaşındaki bir Türk firarinin 26 Ağustos tarihinde Barselona'daki kiralık turistik bir evde yakalandığını bildirdi.

Verilen bilgilerde, söz konusu kişinin, 2018 yılından beri Türkiye'deki bir cezaevinde 26 yıllık hapis cezasını çektiği, geçen haziran ayında bir akrabasını ziyaret etmek üzere mahkeme onaylı izinden yararlanarak firar ettiği ve Türk makamlarınca hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Türk polisi ile işbirliğinde ağustos ayı başında yeri tespit edilen firarinin, Costa Brava sahil hattında farklı noktalarda izinin sürüldüğünün belirtildiği açıklamada, kendisine lojistik destek sağlayan iki kişiyle birlikte seyahat eden şahsın, Uluslararası Firari Soruşturma Grubu (GRIF) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİ BEKLENİYOR 

Açıklamada, aranan hükümlüye yardım eden iki kişinin konaklama sırasında kendi kimliklerini verdikleri ve firarinin kimlik bilgilerini sakladığı ifade edildi.

Barselona'da nöbetçi mahkemeye çıkarılan firarinin, Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İki kişiyi öldürmeye teşebbüsten hükümlü firari Türk, Barselona'da yakalandı - Son Dakika

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