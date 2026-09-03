Nijerya'da petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Rivers eyaletine bağlı Okrika'daki Okari İskelesi'nde petrol hırsızlığı girişimi sırasında zehirli gaz sızıntısı yaşandı; en az 37 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler baygınlık geçirip nehre düşerek kayboldu.

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde katliam gibi bir olay meydana geldi.

37 KİŞİ ÖLDÜ, BAZILARI NEHİRDE KAYBOLDU

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay, Rivers eyaletine bağlı Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde meydana geldi.

Çok sayıda kişinin petrol taşıyan bir hatta bağlantı yaptığı sırada zehirli gaz sızıntısı yaşandığı ve gazdan etkilenenlerin zehirlendiği ifade edildi.

Olayda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, baygınlık geçiren bazı kişilerin ise nehre düşerek kaybolduğu belirtildi.

Zehirlenmeden kurtulan bazı kişilerin ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

PETROL ÇALMAYA GELMİŞLER

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Karbalo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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