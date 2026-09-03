Kahramanmaraş\'ta tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren koca intihar etti

Kahramanmaraş'ta Tevfik Bağrıaçık (56), tartıştığı eşi Dilek Bağrıaçık'ı (49) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Olay, akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık'a ateş etti. Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Tevfik Bağrıaçık

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyup olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 ÇOCUKLARI VARDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık'ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.