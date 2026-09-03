Trump, Suriye'nin Hürmüz'e alternatif olma haberini 'harika' diyerek paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Suriye'nin Hürmüz'e alternatif olma haberini 'harika' diyerek paylaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post'ta Suriye'nin kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah olarak tanıttığı haberini sosyal medyadan alıntılayarak "Bu harika." yorumunu yaptı. Haberde, Suriye'nin Irak'la yeniden inşa edilecek petrol boru hattıyla Orta Doğu'nun merkezi olmayı hedeflediği değerlendirmesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, " Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" değerlendirmesinin yer verildiği habere, "Bu harika." yorumunu yaptı.

Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Trump, Washington Post (WP) gazetesinde kaleme alınan analiz yazısını alıntıladı.

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetiminin kendisini "nispeten istikrarlı, enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı'na alternatif" güzergah olarak tanıttığı aktarılan haber için "Bu harika." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatmasının Şam için bir "nimet" olarak yorumlandığı haberde, Suriye'nin Orta Doğu'nun merkezi haline gelmeyi hedeflediği değerlendirmesine de yer verildi.

Haberde ayrıca, Irak ile Suriye arasında 18 Temmuz'da yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu.

Irak ile Suriye, 18 Temmuz'da iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören mutabakat metnini ABD'nin başkenti Washington'da imzalamıştı.

Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Washington, Orta Doğu, Politika, Suriye, Enerji, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Suriye'nin Hürmüz'e alternatif olma haberini 'harika' diyerek paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:08:17. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Suriye'nin Hürmüz'e alternatif olma haberini 'harika' diyerek paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement