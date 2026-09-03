Arnavutköy Hadımköy'de servis şoförleri arasında silahlı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy Hadımköy'de servis şoförleri arasında silahlı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy Hadımköy\'de servis şoförleri arasında silahlı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti
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Arnavutköy Hadımköy'de işçi servisi sürücüleri arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; Mehmet Taştan vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Özcan K. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arnavutköy Hadımköy'de, iki servis minibüsünün sürücüleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçileri bekleyen 34 LAR 691 plakalı işçi servisi sürücüsü Mehmet Taştan ile yine işçileri bekleyen 34 LDE 633 plakalı servis minibüsü sürücüsü Özcan K., arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Özcan K., yanındaki silahla aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a ateş açktı. 4 kurşun isabet eden Mehmet Taştan, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren Özcan K. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Mehmet Taştan'ı ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesine kaldırıldı. Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheliyi Haraççı Hadımköy Yolu Cadde üzerinde durdurdu. Şahıs, olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek kullandığı silahı ise yol kenarına attığını söyledi. Gözaltına alınan Özcan K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy Hadımköy'de servis şoförleri arasında silahlı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy Hadımköy'de servis şoförleri arasında silahlı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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