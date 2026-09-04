Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi - Son Dakika
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Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi
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İngiltere tahtının gelecekteki sahibi Prens George, 9 Eylül’de başlayacağı Eton College’da akıllı telefon kullanamayacak. 13 yaşındaki George’a akıllı telefon yerine tuşlu bir telefon verilecek.

Prens William ve Kate Middleton’ın büyük oğlu Prens George, 9 Eylül’de İngiltere’nin en prestijli okullarından Eton College’da eğitim hayatına başlayacak. Ancak genç prens, okulun katı teknoloji kuralları nedeniyle akıllı telefon kullanamayacak.

Eton College’ın kurallarına göre yeni öğrencilerin internete erişebilen akıllı telefonları kullanmasına izin verilmiyor. George da kraliyet ailesinin bir üyesi olmasına rağmen diğer öğrencilerle aynı kurallara tabi olacak.

Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

AKILLI TELEFON YERİNE TUŞLU TELEFON

Öğrencilere yalnızca arama ve kısa mesaj özelliklerine sahip basit telefonlar verilecek. Uygulamayla sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve diğer dijital dikkat dağıtıcı unsurların sınırlandırılması hedefleniyor.

Bununla birlikte öğrenciler dijital kaynaklardan tamamen mahrum bırakılmayacak. George’a okulun kablosuz ağına bağlanan bir tablet verilecek ve internet kullanımı okul yönetimi tarafından denetlenecek.

Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

WİLLİAM VE HARRY DE ETON’DA OKUDU

Eton’daki telefon yasağının George için büyük bir değişiklik yaratması beklenmiyor. Prens William daha önce George, Charlotte ve Louis’nin kişisel cep telefonlarının bulunmadığını açıklamıştı.

Öte yandan Eton College, kraliyet ailesi açısından özel bir öneme sahip. Prens William ve kardeşi Prens Harry de eğitimlerini bu okulda tamamladı.

Ailesi okula yaklaşık 15 dakika mesafede yaşasa da Prens George, diğer öğrenciler gibi Eton’da yatılı eğitim görecek.

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Son Dakika Magazin Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi - Son Dakika
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