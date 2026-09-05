Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye? - Son Dakika
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Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

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İstanbul Şirinevler güzergahında seyreden metrobüsün içinde dini konuşma yapan bir kişiye müdahale etmek isteyen yolcu ile duruma tepki gösteren genç arasında sözlü tartışma çıktı. "Sana ne, dinleme!" diyerek müdahale eden genç ile şahıs arasındaki ideolojik atışma, araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da Şirinevler güzergahında seyreden bir metrobüsün içinde yolculara tebliğ yapan bir kişiye müdahale etmek isteyen şahıs ile duruma tepki gösteren genç arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araçtaki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BANA BUNLARI ANLATAMAZ" SÖZLERİ ORTAMI GERDİ

Süreç, metrobüs içinde tebliğ yapan kişinin konuşmasından rahatsız olan bir yolcunun müdahale etmek istemesiyle başladı. Müdahalede bulunan kişinin "Bana bunları anlatamaz" diyerek tepki göstermesi üzerine, duruma araçta bulunan bir genç müdahil oldu.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAMERADA

Yolcuların gözü önünde yaşanan diyalog kısa sürede ideolojik bir tartışmaya dönüştü:

  • Genç: Sana ne, dinleme!
  • Müdahale Eden Şahıs: Bana bunları anlatamaz.
  • Genç: Siz Kemalistler ne yaptınız ülkeye?

Metrobüs içindeki yolcuların şaşkın bakışları arasında yaşanan gerginlik, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve müdahale eden şahsın geri adım atmasıyla son buldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Şirinevler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye? - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Ramazan Doğan Ramazan Doğan:
    bu ülkede yetkili kurum diyanet,,bu cübbeli hangi tarikata üye?? 28 23 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    metrobus bunun yerini mi kardesim ulkeyi ayristirma politikalari bunlar 31 16 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    caddede sokakta izmir marşını bangır bangır dinletiyosunuzua istemeyenlerede 25 21 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    İzmir marşından rahatsızlık duyan arkadaş,sen şimdi iyi müslüman mı oldun ? 8 16 Yanıtla
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