Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

İstanbul’da Şirinevler güzergahında seyreden bir metrobüsün içinde yolculara tebliğ yapan bir kişiye müdahale etmek isteyen şahıs ile duruma tepki gösteren genç arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araçtaki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BANA BUNLARI ANLATAMAZ" SÖZLERİ ORTAMI GERDİ

Süreç, metrobüs içinde tebliğ yapan kişinin konuşmasından rahatsız olan bir yolcunun müdahale etmek istemesiyle başladı. Müdahalede bulunan kişinin "Bana bunları anlatamaz" diyerek tepki göstermesi üzerine, duruma araçta bulunan bir genç müdahil oldu.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAMERADA

Yolcuların gözü önünde yaşanan diyalog kısa sürede ideolojik bir tartışmaya dönüştü:

Genç: Sana ne, dinleme!

Müdahale Eden Şahıs: Bana bunları anlatamaz.

Genç: Siz Kemalistler ne yaptınız ülkeye?

Metrobüs içindeki yolcuların şaşkın bakışları arasında yaşanan gerginlik, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve müdahale eden şahsın geri adım atmasıyla son buldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.