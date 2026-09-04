Nurdağı'nda Sağlıksız Et İmha Edildi

Nurdağı ilçesinde uygun koşullarda taşınmadığı belirlenen 80 kilogram et imha edildi.

Nurdağı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, şehirlerarası yolculuk yapan bir minibüsle ilçeye getirilen 80 kilogram etin taşıma koşullarının mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.

Ekiplerce el konulan etler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.