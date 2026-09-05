Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor - Son Dakika
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Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

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Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesi onaylandı. Mülkiyet devri yapılmayacak, işletme hakkı devri, kiralama gibi yöntemlerle gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı kararına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arası bağlantı yolları ve bunların üzerinde bulunan bakım, işletme ve hizmet tesisleri, ticaret toplama ve yük aktarma merkezleri özelleştirme kapsam ve programına alındı.

2010 YILINDA PROGRAMA ALINAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA İŞARET EDİLDİ

Kararda, 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollara da işaret edildi.

Bu tarihte özelleştirme kapsam ve programına alınan köprü ve otoyollar şöyle:

  • Edirne-İstanbul-Ankara,
  • Pozantı-Tarsus-Mersin,
  • Tarsus-Adana-Gaziantep,
  • Toprakkale-İskenderun,
  • Gaziantep-Şanlıurfa,
  • İzmir-Çeşme,
  • İzmir-Aydın Otoyolları,
  • İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları,
  • Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre otoyolu ile bunların bağlantı yolları, hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları.

BÜTÜN YA DA PARÇA PARÇA ÖZELLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca söz konusu köprüler, otoyollar ile çevre ve bağlantı yolları bir bütün halinde veya ayrı ayrı gruplar halinde işletme hakkı devri, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Mülkiyet devri yapılmayacak.

SÖZLEŞME SÜRESİ 30 YIL

Köprüler, otoyollar ile çevre ve bağlantı yolları, 30 yıl için özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu köprü, otoyollar, çevre ve bağlantı yollarının bakım işletme ve hizmet tesisleri ve yük aktarma merkezlerinin bakım onarım işlerini Karayolları Genel Müdürlüğü yürütecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, özelleştirmenin tamamlanmasının ardından işletmeyi devralacak şirketlerin köprü ve otoyollarda bakım ve onarım ile diğer yükümlüklerini belirleyecek, gerekli denetimleri yapacak.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların özelleştirmesiyle ilgili karara tepki göstererek, "AKP'nin halka ihanet planı Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Boğaz Köprüsü, 8 Otoyol ve 2 Çevre Otoyolunun 30 yıllığına özelleştirilmesi kararı alındı" dedi.

Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor - Son Dakika

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