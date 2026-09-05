Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Ankara\'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 7 KİŞİ ARANIYOR

Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mesut mesut:
    melihin adamlarda toplanıyor güzel haber 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu - Son Dakika
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