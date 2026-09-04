Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi - Son Dakika
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Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi

Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’in merkezindeki Ukrayna Güvenlik Servisi binasına düzenlenen Rus İHA saldırısının ardından Rusya’ya misilleme yapılması talimatını verdi. İHA’nın doğrudan SBU Başkanı Oleksandr Poklad’ın makamını hedef aldığını öne süren Zelenskiy, mümkün olması halinde saldırıya benzer bir karşılık verilmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’in merkezindeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binasına düzenlenen Rus İHA saldırısının ardından Rusya’ya misilleme yapılması talimatını verdi. 

İHA’nın doğrudan SBU Başkanı Oleksandr Poklad’ın makam odasını hedef aldığını belirten Zelenskiy, mümkün olması halinde saldırıya benzer bir karşılık verilmesini istedi.

“UYGUN VE SOMUT BİR KARŞILIK VERİLSİN”

Zelenski, saldırının ardından SBU Başkanı Oleksandr Poklad ile görüştüğünü belirterek, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Rusya’ya karşılık verilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, verilecek yanıtın mümkünse Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırıyı yansıtması gerektiğini ifade etti. Ukrayna ordusunun da bu karşılığı destekleyeceğini söyledi.

Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Volodimir Zelenski

RUS İHA’SI SBU BİNASINI VURDU

Zelenski, Rusya’ya ait bir İHA’nın Kiev’in merkezindeki Volodimirska Caddesi’nde, Aziz Sofya Katedrali’nin karşısında bulunan SBU’nun merkez binasına isabet ettiğini duyurdu. Zelenski, İHA’nın doğrudan SBU Başkanı Poklad’ın binadaki makam odasına yönlendirildiğini öne sürdü.

KİEV’DE 5 KİŞİ YARALANDI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırının ardından Şevçenkivskiy semtindeki konut dışı bir binanın çatısında yangın çıktığını bildirdi. Daha sonra yapılan açıklamada saldırı nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, bunlardan 4’ünün hastaneye kaldırıldığı duyuruldu

Volodimir Zelenskiy, İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi - Son Dakika

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