Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini - Son Dakika
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Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini

Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş\'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
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ABD’nin güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatlarını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu aktardı. Kısa vadede ons altında 4.300-4.500 dolar, gram altında ise 6.800-7.200 TL bandında bir seyir beklediğini belirten Memiş, yıl sonuna ilişkin ons altında 5 bin dolar hedefini paylaştı.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın yatırımcıları için kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

Küresel piyasalar, ABD'den gelen güçlü istihdam verisinin ardından hareketli günler geçiriyor. Piyasa beklentisi 55 bin seviyesindeyken açıklanan verinin 162 bin olarak gerçekleşmesi, ons altın tarafında yaklaşık %2’lik hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kaldığı süreçte, altın piyasası haftayı dalgalı bir seyirle kapattı.

DÜŞÜŞÜN BİR KISMI TELAFİ EDİLDİ

Hafta içinde 4 bin 370 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik açıklamalarının ardından toparlanma emareleri gösterdi. Haftayı 4 bin 430 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, yaşadığı değer kaybının bir bölümünü telafi etmeyi başardı.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA VE FED FAİZ KARARINDA

Önümüzdeki dönemin altın piyasası açısından kritik süreçlere gebe olduğunu belirten finans analisti İslam Memiş, yön belirleyici ana etkenlerin ABD enflasyon verileri ve Fed'in alacağı faiz kararı olacağını ifade etti. Eylül ayının yoğun bir veri akışına sahne olacağını vurgulayan Memiş, altının mevcut bant aralığında beklemeye geçtiğini aktardı.

"ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

Kısa ve uzun vadeli fiyat aralıklarına değinen Memiş, piyasaya ilişkin tahminlerini şu şekilde sıraladı:

  • Ons Altın Kısa Vadeli Beklenti: 4.300 - 4.500 dolar aralığı
  • Gram Altın Kısa Vadeli Beklenti: 6.800 - 7.200 TL aralığı
  • Yıl Sonu Hedefi: Ons altında 5 bin dolar seviyesinin görülme ihtimali

"VATANDAŞ EV VE ARABA ALMAK İÇİN ALTIN BOZDURUYOR"

Gram altının yakın dönemde 7 bin 229 TL seviyelerine kadar yükselmesini fırsat bilen yatırımcıların satışa geçtiğini belirten Memiş, son bir ayda piyasada ciddi bir nakit ihtiyacı ve TL'ye geçiş gözlemlendiğini aktardı. Yatırımcıların altınlarını ağırlıklı olarak ev ve otomobil alımı için bozdurduğu ifade edildi. Yaklaşık 7 aydır baskılanan bir sürecin geride kaldığını savunan Memiş, ons altında 3 bin 950 dolardan 4 bin 430 dolara, gram altında ise 5 bin 950 liradan 6 bin 800 liranın üzerine çıkılan performans dikkate alındığında, altındaki yukarı yönlü isteğin korunduğunu kaydetti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Amerika Birleşik Devletleri, İslam Memiş, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 532547 532547:
    ya adamı aylardır yorum yapıyor bir seferde dediği çıksın 0 0 Yanıtla
  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    bu dediyse çıkmaz 0 0 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd@gmail.com [email protected]:
    vallahi sizin bu haber kanalınıza hayran kalıyorum bu altın üzerine yaptığımız araştırmayı biraz da marketlerde yapsanız ne güzel olur biliyor musunuz bir halkın içerisine girin bir marketlere girin bir bakın insanlar neler yaşıyor bunları bir araştırın bir haftada en az 10 sefer altında bahsediyorsunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini - Son Dakika
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