Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki yol haritasını belirleyecek yeni Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor. Programla birlikte enflasyon, büyüme, istihdam, ihracat, bütçe dengesi ve finansal istikrara ilişkin yeni hedefler belli olacak. Gözler özellikle enflasyon ve büyüme tahminlerinde yapılacak olası değişikliklere çevrildi.

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık rotasını çizecek 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı için beklenen gün geldi. Hazırlıklarında sona gelinen yeni OVP bugün kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada yeni programın detaylarının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurmuştu.

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Yeni OVP'nin açıklanmasıyla birlikte ekonomide 2027-2029 döneminde uygulanması planlanan politikalar ve temel makroekonomik hedefler ortaya çıkacak.

Programda özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme, istihdam ve finansal istikrar başlıklarında izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da yeni program kapsamında açıklanacak.

ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİNE ODAKLANILACAK

Piyasaların en fazla takip edeceği başlıkların başında yeni enflasyon ve büyüme hedefleri geliyor. Programda bunların yanı sıra yapısal reformların da önemli yer tutması bekleniyor.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler, kamu gelir ve gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanmaya ilişkin öngörüler de ortaya konulacak.

OVP NASIL HAZIRLANIYOR?

Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanıyor.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

OVP yalnızca ekonomik hedefleri değil, aynı zamanda bu hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan öncelikli reform alanlarını ve bunlara ilişkin takvimi de içeriyor.

MEVCUT PROGRAMDA HEDEFLER NEYDİ?

2026-2028 dönemini kapsayan mevcut OVP'de Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyon hedefi ise 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlenmişti.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program döneminin sonunda ise yüzde 2,8 olması öngörülmüştü.

İŞSİZLİK, İHRACAT VE İTHALAT İÇİN DE HEDEFLER BELİRLENMİŞTİ

Mevcut programda işsizlik oranının 2026'da yüzde 8,4, 2027'de yüzde 8,2, 2028'de ise yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi hedeflenmişti.

İhracat hedefi 2026 yılı için 282 milyar dolar, 2027 için 294 milyar dolar, 2028 için ise 308,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

İthalatın ise aynı dönemde sırasıyla 378 milyar dolar, 393 milyar dolar ve 410,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştü.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK YENİ RAKAMLARDA

Yeni OVP'nin kamuoyuna duyurulmasıyla mevcut hedeflerin hangilerinin korunduğu, hangilerinde revizyona gidildiği de ortaya çıkacak. Özellikle enflasyon, büyüme, işsizlik ve bütçe açığına ilişkin 2027-2029 hedefleri ekonomi çevreleri ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Cevdet Yılmaz, İhracat, Türkiye, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    haberi beklemeyin Ben size haritayi yazayim. Zam, otoyollari sat, vergi cikart ve gene zam. 0 0 Yanıtla
  • ercanozkan2234@gmail.com [email protected]:
    Boşuna uğraşmayın...Hedeflerin tuttuğunu hiç görmedik.Olan vatandaşa oluyor.. 0 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    boş işler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

08:38
Lüks restoranda sığınmacı dehşeti Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı
Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı
08:27
Kudüs’te manastır önünde tepki çeken hareket Polisler peşine düştü
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü
07:27
İran’dan İsrail’e 4 cepheli saldırı planı iddiası Hepsi aynı anda vuracak
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak
02:07
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
00:54
Oğuzhan Koç’tan Kerem’e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
00:03
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
23:59
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
23:39
Serhat Kılıç’ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
21:00
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulundu
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 08:52:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement