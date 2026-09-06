Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü - Son Dakika
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Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü

Trump\'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
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ABD Başkanı Donald Trump, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı bir şekilde kameraların karşısına çıktı. Yıllardır ikonik sarı saçlarıyla tanınan Trump'ın saçları bir günde kahverengiye döndü. Bu durum görenleri şaşkına çevirirken Trump'ın peruk kullandığı iddiaları yeniden alevlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, görünüşündeki dikkat çekici değişiklikle gündeme geldi. Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarının, New Jersey'de görüntülendiği son fotoğraflarda belirgin şekilde koyulaşarak kahverengiye yakın bir tona büründüğü görüldü. Trump'ın son halini görenler saçlarındaki değişiklik karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

AİR FORCE ONE'DAN İNDİ, TÜM DİKKATLER SAÇLARINA ÇEVRİLDİ 

Trump, 4 Eylül Cuma günü New Jersey'deki Morristown Havalimanı'na Air Force One ile geldi. Lacivert takım elbise giyen  ve sarı bir kravat takan Trump, uçaktan indikten sonra gazetecilere el salladı. Ancak kameralara yansıyan görüntülerde, alışılmış altın sarısı saçlarının çok daha koyu bir renkte olduğu ve saç modelinin de farklı göründüğü dikkat çekti.

Trump'ın saçlarındaki değişiklik kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Gazeteci Aaron Rupar, görüntüleri paylaşarak Trump'ın saçlarına ne olduğunu sorgularken, gazeteci Yashar Ali de fotoğrafları bizzat Getty Images üzerinden aldığını ve görüntülere inanmakta zorlandığını belirtti.

Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü

"TRUMP ARTIK ESMER!"

Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın yeni görünümünü yorum yağmuruna tuttu. Gazeteci Molly Jong-Fast, Trump'ın saç rengindeki değişime dikkat çekerek "Trump artık esmer!" yorumunda bulundu.

ÜNLÜ OYUNCUYA BENZETİLDİ  

Bazı kullanıcılar ise yeni saç stilini farklı isimlere benzetti. Yazar Anne Lamott, Trump'ın yeni görünümünü beğendiğini belirterek onu eski James Bond oyuncusu Pierce Brosnan'a benzetti. Başka kullanıcılar ise yeni saç modelini daha önceki görünümünden oldukça farklı buldu.

PERUK TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ 

Trump'ın saçlarıyla ilgili tartışmalar aslında yeni değil. ABD Başkanı, özellikle saçlarının gerçek olup olmadığı ve peruk kullanıp kullanmadığı yönündeki iddialarla uzun süredir gündeme geliyor.

Trump, yalnızca birkaç gün önce Beyaz Saray'daki bir etkinlikte peruk kullanmadığını savunmuştu. Trump, 2024'te Ohio'daki bir miting sırasında yaşanan kuvvetli rüzgarı örnek göstererek, peruk kullanması halinde saçlarının yerinden çıkacağını söylemişti.

Trump'ın biyografi yazarı Michael Wolff ise başkanın saçlarıyla ilgili daha farklı ayrıntılar ortaya atmıştı. Wolff, Trump'ın yanında farklı renklerde saç parçalarının bulunduğu özel bir "saç kiti" taşıdığını ve gerektiğinde bunların kullanıldığını iddia etti. Ancak bu iddialar Trump'ın yeni görüntüsünün saç parçasından kaynaklandığını kanıtlamıyor.

Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü

KALICI MI GEÇİCİ Mİ BELLİ DEĞİL 

Trump'ın saç renginin neden bu kadar koyulaştığı ise henüz netlik kazanmadı. Yeni görünümün saç boyası, kullanılan saç ürünleri, ışık koşulları, farklı bir şekillendirme veya başka bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın yeni saçları, New Jersey'deki hafta sonu programında da merak konusu oldu. Bedminster'daki golf kulübünde Fox News sunucusu Bret Baier ile golf oynayan Trump, bu kez yeni saçlarını kırmızı bir MAGA şapkasının altında gizledi.

Trump'ın yıllardır değişmeyen imajının en belirgin parçalarından biri olan saçları, son haftalarda ikinci kez gündeme gelmiş oldu. Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta daha hacimli ve farklı görünen sarı saçlarıyla dikkat çeken Trump'ın bu kez koyu kahverengiye yaklaşan görünümü, sosyal medyada "Trump'ın saçına ne oluyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü - Son Dakika
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