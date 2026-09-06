Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek - Son Dakika
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Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

Icardi\'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
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Galatasaray'daki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların hayranlığını kazanan ve hafızalarda önemli yer edinen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın sevgilisi China Suárez'in Galatasaray formalı Icardi anahtarlığı kullandığı görüldü.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemin ardından da gündemdeki yerini koruyor. Son zamanlarda futbol kariyerinden çok magazin haberleriyle göz önünde olan Icardi'nin, sevgilisi China Suárez ile birlikte zaman geçirdiği anlar ortaya çıktı. Icardi'nin sevgilisinin kullandığı anahtarlık ise dikkat çekti.

Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

SEVGİLİNİN KULLANDIĞI EŞYA DİKKAT ÇEKTİ

Arjantinli topçu Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Futbol kariyerinden çok özel yaşamıyla dillerden düşmeyen ünlü futbolcu, bu kez de sevgilisi China Suárez ile birlikte zaman geçirdiği sırada çekilen fotoğraflardaki detayla gündeme geldi.

Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

GALATASARAY FORMALI ICARDI ANAHTARLIĞI

Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suárez'in, günlük yaşamında Galatasaray formalı Icardi anahtarlığı kullandığı görüldü.

Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen bu detayın kullanılmaya devam edilmesi, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA 77 GOL ATTI

Mauro Icardi, Eylül 2022'de Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı formayla önemli bir performansa imza atmıştı.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde 134 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

Mauro Icardi, Galatasaray, Son Hali, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek - Son Dakika
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