Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu

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Bursa’da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Emir, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Emir gözden kayboldu. Arama yapan ekipler, minik Emir'i yaklaşık 2 saat sonra kaybolduğu yerden 1 kilometre ileride buldu. 

Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu

MİNİK EMİR BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu.

Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu

AİLESİNDEN 1 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Çocuklarının geri dönmediğini görerek endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA, ve Jandarma İz Takip Köpeği sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.

Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu

ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞUNU ÖĞRENİNCE SEVNÇTEN BAYILDI

Meraklı bekleyiş içerisinde olan aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in bulunduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu
Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu
Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Bursa, Çocuk, JASAT, AFAD, Emir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik Emir 2 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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