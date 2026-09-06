Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada - Son Dakika
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Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

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Adana Kozan'da yüzde 45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş'ı darbettiği iddia edilen C.D., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ablası, kardeşinin ailesini korumak için müdahale ettiğini savundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzde 45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı darbettiği iddia edilen 19 yaşındaki C.D., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

ALIŞVERİŞTEN YÜZÜ GÖZÜ MORARMIŞ HALDE DÖNDÜ

Olay, Kozan ilçesinde 2 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş (55), alışveriş yapmak için Kozan'a geldi. Alışverişinin ardından Feke'ye dönen Sonbaş'ın yüzünde ve göz çevresinde darp izlerini gören ailesi, kendisini hastaneye götürdü. Burada darp raporu alınan Sonbaş, yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Ailenin şikayeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 yaşındaki C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli olay anının güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkması sonrası yeniden gözaltına alındı.

Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre Muhammed Sonbaş'ın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği, bir süre sonra olay yerine araçla gelen C.D.'nin Sonbaş'ın yanına yaklaştığı ve ardından darp ettiği görüldü.

Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

"BİZİ KORUMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ"

Şüpheli C.D.'nin ablası İ.D. ise adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olay öncesinde Muhammed Sonbaş'ın evlerinin çevresinde bulunduğunu ve kendilerine yönelik bazı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

İ.D., kardeşini telefonla arayarak olay yerine çağırdığını belirterek, "Vatandaş sürekli evimin çevresine kadar yaklaşıyordu. Bize yaklaşarak öpücük atma, el sallama, gülümseme ve göz kırpma gibi hareketler yaptığını gördüm. Daha sonra video ve fotoğraf çektiğini fark ettim. İçeri girip kardeşlerimi eve aldım. Sonrasında erkek kardeşimi aradım. Kardeşim geldiğinde telefonunu vermesini istedi ancak vermedi. Daha sonra arbede yaşandı ve vatandaş kaçıp gitti" dedi.

Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

Kardeşinin ailesini korumak amacıyla müdahale ettiğini savunan İ.D., "Kardeşim bizi korumakla görevli. Herkesin annesi, kardeşi, çocuğu var. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Öte yandan, C.D.'nin adliyeye sevk edildiği sırada, "Namus davası de. Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" diye bağırması dikkat çekti.

C.D'nin adliye'de işlemleri sürüyor.

Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Saldırı, Güncel, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada - Son Dakika

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