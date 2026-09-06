Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığı programda Türkiye ekonomisi ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARZULADIĞIMIZ NOKTADA DEĞİLİZ"

Enflasyonda gelinen seviyeye ilişkin konuşan Şimşek, hedeflenen noktaya henüz ulaşılamadığını açık bir şekilde ifade etti. Başlangıçtaki hedeflere de değinen Şimşek, "Evet, arzuladığımız noktada değiliz. Başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük" dedi.

"ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKABİLİRDİ"

Türkiye ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Şimşek, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını savundu.

Şimşek, "Bakın açık konuşalım burada. Samimi bir şekilde söylüyorum. Bu zor coğrafyada, bu zor dönemde ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu rakamlara yansıyor. Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı" ifadelerini kullandı.

DEPREM, KKM VE EYT'Yİ SIRALADI

Şimşek, ekonomi üzerinde etkili olan gelişmeleri sıralarken 2023'te yaşanan deprem, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve EYT'ye dikkat çekti.

Bakan Şimşek, "2023'te deprem yaşandı, KKM'nin doğurduğu sonuçlar var, EYT var. Ciddi şoklarla karşı karşıya kaldık. Enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi" diye konuştu.