Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye

'Cin Fatih'ten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Bilecik ziyaretinde sürpriz geldi. Fatih Şenol, Bakan Çiftçi'ye tespih hediye ettikten sonra çorba davetinde bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ BİLECİK'E GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Programı kapsamında Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Çiftçi, kentteki temaslarını sürdürdü. Bakan Çiftçi'nin programındaki duraklardan biri de AK Parti Bilecik İl Başkanlığı oldu. Buradaki ziyaret sırasında Bilecik'te "Cin Fatih" lakabıyla tanınan Fatih Şenol da Bakan Çiftçi'nin yanına geldi.

'CİN FATİH'TEN TESPİH HEDİYESİ

Fatih Şenol, karşılaştığı Bakan Çiftçi'ye yanında getirdiği tespihi hediye etti. Bakan Çiftçi de Şenol'un hediyesini kabul etti. İkili arasındaki kısa sohbet bununla sınırlı kalmadı. Bilecik esnafının ve kentteki vatandaşların yakından tanıdığı isimlerden biri olduğu belirtilen Şenol, Bakan Çiftçi'ye bu kez yemek teklifinde bulundu.

BAKANI ÇORBA İÇMEYE DAVET ETTİ

Tespih hediyesinin ardından Fatih Şenol, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi birlikte çorba içmeye davet etti. Şenol'un samimi daveti üzerine Bakan Çiftçi'nin verdiği cevap ise dikkat çekti. Çiftçi, Fatih Şen ol için "Gönlü zengin" ifadesini kullandı.