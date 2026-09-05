Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Ortaya çıkan tablo Bahçeli\'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın TBMM'de 467 oyla kabul edilmesini değerlendirdi. Kararın geniş bir toplumsal mutabakata vesile olduğunu belirten Bahçeli, "Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'teki kabul oranından Mekke Anlaşması'na, kamuoyu araştırmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar gündemdeki kritik başlıklara dair değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulunarak Türkiye ve bölge gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini güçlendiren yasal adımları ve uluslararası ittifak girişimlerini değerlendiren Bahçeli, kamuoyu araştırma şirketlerine yönelik yasal düzenleme çağrısını da yineledi.

"467 RAKAMINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın TBMM’de 467 oyla kabul edilmesini değerlendiren Bahçeli, çıkan sonucun toplumsal mutabakatı güçlendirdiğini vurguladı: "Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur."

Sürecin bölge halkıyla kaynaşmayı artırdığını belirten MHP lideri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki parti teşkilatlarına aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden yoğun ziyaretler gerçekleştiğini kaydetti.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI VE İSLAM DÜNYASI

Mekke Anlaşması’nın tarihi bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, İslam ülkelerinin potansiyellerini yeterince değerlendiremediğine dikkat çekti. Türkiye’nin öncülüğünün önemini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Müslüman ülkeler nüfusları ve yeraltı kaynaklarıyla dikkat çekiyor ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye’nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli; Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir."

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ VE YENİ ANAYASA

Hükümet sisteminin uygulamadaki bazı yönlerinin gözden geçirilmesinin faydalı olacağını dile getiren Bahçeli, sistemin sağlıklı işlemesi adına yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA VE SPORDA KİMLİK TARTIŞMALARINA TEPKİ

Kamuoyu araştırmalarının yasal bir zemine oturtulması gerektiğini savunan Bahçeli, algı operasyonlarına karşı uyarıda bulundu. Amedspor araştırması ve dini hayata yönelik anket çalışmaları üzerinden sert eleştirilerde bulundu:

  • Yasal Düzenleme Çağrısı: "Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerekiyor."
  • Sporda Etnik Kimlik Uyarısı: "Ne olduğu belirsiz bir araştırma üzerinden siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Spor birleştiren, bütünleştiren, herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir. Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye’yi farklı bir yere götürür."
  • Dini Araştırmalara 'Beşinci Kol' Eleştirisi: "İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir. Türk milleti inançlıdır, ahlaklıdır, imanlıdır; dinine, diyanetine, geleneksel değerlerine, kültürel emanetlerine bağlı ve sadıktır."

Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    sana atıp tutanlar yarın heykelini dikecekler adamsın en kötü barış en iyi savaşdan daha iyidir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye
Galatasaray’ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu Barbados’ta dikkat çeken kıyafet Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe’ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
15:05
Neslihan Atagül’ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:38:30. #7.13#
SON DAKİKA: Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement