Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
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Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son 5 yıldır aynı hücreyi paylaştığı eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın 8 Eylül Salı günü tahliye olacağını duyurdu. Demirtaş, Mızraklı için “Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak. Artık size emanettir” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Melih Gökçek’in adliyeye sakız çiğneyerek girişine ilişkin Mızraklı ile aralarında geçen diyaloğa da yer verdi.

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yerine kayyum atanarak tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın 8 Eylül Salı günü tahliye edileceğini duyurdu.

"ARTIK SİZE EMANET"

Selahattin Demirtaş, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yedi yıldır cezaevinde bulunan ve son beş yılını aynı hücrede geçirdiği Selçuk Mızraklı'nın tahliye haberini kamuoyuyla paylaştı. Mızraklı için, "63 yaşında, Diyarbakır’ın yüreği sevgiyle dolu genel cerrahı. Sadece dört ay belediye başkanlığı yapabildi. Sonrasında suçsuz, günahsız, delilsiz, hukuksuz yedi yıl hapis" ifadelerini kullanan Demirtaş, hücre arkadaşının cezaevi direncini ise "Atomu parçalamadı ama sabrıyla, iradesiyle yedi yılda beton duvarları 'çatlattı'" sözleriyle özetledi.

Demirtaş, Mızraklı'nın cezaevinden çıkışını şu sözlerle duyurdu:

"Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir"

GÖKÇEK'İN 'SAKIZINA' GÖNDERME

Demirtaş'ın paylaşımının en dikkat çeken bölümlerinden biri, hücredeki televizyondan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek girişini izledikleri anlara dair aktardığı diyalog oldu.

Ekranda görünen şahsın adliye çıkışında söylediği "Ben öyle çekirge gibi üç defa değil, 500 defa sıçradım" sözleri üzerine Mızraklı'ya "Keramet sakızda mı acaba, sen bir defa bile sıçrayamadın Hoca." dediğini aktaran Demirtaş, hücre arkadaşından şu yanıtı aldığını paylaştı:

"Yok", "O çiğnediği sakız değil, insanlık onuru. Ben bir defa bile çiğnemedim, çiğnetmedim de."

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

MGK KARARLARINA GÖNDERME

Mesajını hücrede çözdükleri bir bulmaca metaforu etrafında şekillendiren Demirtaş, dokuz harfli "kardeşlik" kelimesi için Mızraklı'nın "Sorusu cevabından daha zor" dediğini; altı harfli "adalet" kelimesinin sorusunu ise "Geç olsa bile gelmeyen, MGK kararıyla gelebileceği zannedilen insan onurunun mütemmim cüzü" olarak okuduğunu aktardı. Demirtaş, beş harfli "İRADE" kelimesine geldiklerinde ise "Sorusu neymiş?" sorusuna Mızraklı'nın, "Bunun sorusu yok", "Sadece cevabı var." şeklinde karşılık verdiğini yazdı.

Demirtaş açıklamalarını, "Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın dört ay belediye başkanlığına karşı yedi yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, 'kardeşlik' henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi" ifadeleriyle ve Kürtçe "Tû her hebî Mamoste. Her bijî. Biçe rêya te her tim vekirî be." (Sen var ol hoca, çok yaşa. Git, yolun daima açık olsun.) sözleriyle noktaladı.

4 AY GÖREV YAPABİLDİ

2019 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 63 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, görevdeki dördüncü ayında (Ağustos 2019) İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanmış, kısa süre sonra 22 Ekim 2019’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son Dakika Gündem Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak - Son Dakika

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