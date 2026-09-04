Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Deniz Göktaş\'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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Harbiye'de yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen ve gözaltına alınarak tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında üç ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Göktaş, 28 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki performansını YouTube'ta da yayınlayan komedyen Deniz Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen ve tutuklanan Deniz Göktaş hakkında, üç ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.  İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Göktaş, 28 Eylül saat 10.00'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.

Hazırlanan iddianamede Göktaş'ın toplam 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, Youe'da yer alan videosundaki söylemlerinin "eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanı'nın toplum nezdindeki şeref, onur ile saygınlığını rencide edecek boyutta" olduğu kaydedildi.

İŞTE "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK EDİCİ" OLARAK DEĞERLENDİREN İFADELERİ

Şüphelinin "Ölü Deniz" isimli gösterisindeki "Hala korkuyorum. Canlı bombalar ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, meydanlara, kalabalık yerlere gitmeden kaçabilirsin ancak oruç tutan canlı bombaların nerede patlayacağı belli olmaz." şeklindeki sözleri aktarılan iddianamede, Göktaş'ın "halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici" söylemlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Göktaş'ın başka bir videoda, halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le ilgili halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

"'DALGIÇ' KELİMESİYLE HAŞEMAYI KAST ETTİ"

Göktaş'ın İslam dininin inanışına göre denize haşemayla giren kadınlarla ilgili sözlerine yer verilen iddianamede, halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu, ifadesinde de "dalgıç" kelimesinden denize haşemayla giren kadınları kastettiğini ikrar ettiği belirtildi.

500'Ü AŞKIN CİMER BAŞVURUSU YAPILDI

Şüphelinin gösterisinde sarf ettiği bu sözlerin toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı mahiyet arz ettiği, dini inançları gereği denize kapalı kıyafetle giren kadınları hedef alıp, nefret söyleminde bulunduğu, bu nedenle 500'ü aşkın CİMER başvurusunun yapıldığı anlatılan iddianamede, Göktaş'ın sarf ettiği sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkardığının anlaşıldığı aktarıldı.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLGİLİ İFADELERİNE DE YER VERLDİ

İddianamede, Göktaş'ın gösterisinde, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen grupla ilgili sözlerine yer verildi.

Suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven ve meşru gösteren ifadelerin kullanıldığı belirtilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İncelemesini tamamlayan mahkeme, iddianameyi kabul ederek duruşma için gün verdi. Deniz Göktaş, 28 Eylül'de saat 10.00'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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Son Dakika İstanbul Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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