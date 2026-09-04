Trabzon Çaykara'da derede mahsur kalan bozayı vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Köknar Mahallesi'nde derede kayalıklar arasında sıkışan bozayı, suya giren vatandaşlar tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ayı, bakım ve tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'nde yiyecek aramak için yerleşim alanının yakınına inen bir bozayı derede mahsur kaldı.
Dik yamaçtan yuvarlanarak dereye düştüğü değerlendirilen bozayının kayalıklar arasında sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Bozayının hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, ekipler bölgeye ulaşana kadar hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Suya giren mahalle sakinleri, baygın haldeki bozayıyı kayalıkların arasından çıkararak bir brandanın üzerine yerleştirdi. Ardından el birliğiyle ayıyı dere yatağından sarp yamaca doğru çektiler.
BRANDAYLA YAMAÇTAN ÇIKARDILAR
Zorlu arazi koşullarına rağmen sürdürülen çalışmayla bozayı güvenli bir noktaya ulaştırıldı. Vatandaşların kurtardığı hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Bozayı, kamyonetle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülerek kontrol, bakım ve tedavi altına alındı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK
Yetkililer, bozayının gerekli kontrolleri ve tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.
Bölgede yaşayan vatandaşların daha önce yayla ve mezra evlerine giren ayılar nedeniyle tedirginlik yaşamasına rağmen, mahsur kalan bozayı için seferber olarak hayvanı kurtarmaları dikkat çekti.
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