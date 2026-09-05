Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız? - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi\'nde ne yapacağız?
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Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın bazı pozisyonlarda yerde kalması, yavaş ve etkisiz görüntüsü taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçlarını işaret ederek "Biz bu adamla Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağız?" şeklinde yorumlar yaptı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın performansı tartışma konusu oldu. Mario Lemina'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında oyuna dahil olan tecrübeli savunmacı, bazı pozisyonlardaki görüntüsüyle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

YERDE KALDIĞI POZİSYONLAR DİKKAT ÇEKTİ

Abdülkerim'in özellikle rakip oyuncular karşısında yerde kaldığı ve müdahalelerde geç kaldığı pozisyonlar üzerinden savunmadaki performansı eleştirildi. Tecrübeli stoperin Başakşehir'in hızlı hücumları karşısında zaman zaman yavaş ve etkisiz kaldığını düşünen taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaşacağı daha güçlü rakipleri hatırlattı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL OYNAYACAĞIZ?"

Sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinde en çok Şampiyonlar Ligi vurgusu öne çıktı. Abdülkerim'in Başakşehir karşısındaki performansını yeterli bulmayan bazı taraftarlar, "Biz bu adamla Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağız?" şeklinde yorumlarda bulundu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde savunma hattındaki performans da yakından takip edilecek.

Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Efem0909 Efem0909:
    Nasıl olsa ligde Galatasaray'da kendi düşse bile futbolcu faul veriyorlar ordan alışkanlık yapmışlar 0 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    şaşırmadık hepsi yerlerde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız? - Son Dakika
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