Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Süper Lig'de dostluk, kardeşlik ve adil rekabet vurgusu yaparken, Türk kulüplerinin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğüsleri kabartacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun 4 büyük kulübünün başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı.
ERDOĞAN'DAN DOSTLUK VE ADİL REKABET MESAJI
Buluşmanın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni başlayan Süper Lig sezonuna ilişkin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet mesajı verdi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum."
AVRUPA ZAFERLERİNE VURGU
Erdoğan, açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına da başarı dileğinde bulundu. Kulüplerin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle Türkiye'nin göğsünü kabartacağına inandığını belirten Erdoğan, tüm spor kulüplerine başarılar diledi.
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