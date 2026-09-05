Dolmabahçe\'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun 4 büyük kulübünün başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı.

ERDOĞAN'DAN DOSTLUK VE ADİL REKABET MESAJI

Buluşmanın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni başlayan Süper Lig sezonuna ilişkin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet mesajı verdi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum."

AVRUPA ZAFERLERİNE VURGU

Erdoğan, açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına da başarı dileğinde bulundu. Kulüplerin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle Türkiye'nin göğsünü kabartacağına inandığını belirten Erdoğan, tüm spor kulüplerine başarılar diledi.