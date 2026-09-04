Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında yaşanan tartışma dehşetle sonuçlandı. Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin piknik yaptığı alana gelen adam, kızının gözleri önünde eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 bıçak darbesi alan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Uzaklaştırma kararı bulunan A.D., kızı ve yakınlarıyla piknik yapan eşi F.D.’ye bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 bıçak darbesi alan kadın ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

PİKNİKTE DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.D. (48), kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada boşanma aşamasındaki eşi A.D. yanlarına geldi.

Aralarında, A.D. hakkında bulunan uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.D., eşine bıçakla saldırdı.

Kızının gözleri önünde bıçaklanan F.D., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 11 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. A.D. ise olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.D., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Olaylar, Polis, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
86 tonluk dev operasyon Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı 86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı
Yüz ifadesine dikkat ’Yakışıklı Mısırcı’yı illallah ettiren kadın Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

20:45
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
20:27
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
19:59
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
19:52
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi! İşte yeni takımı
19:43
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 20:52:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement