Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Uzaklaştırma kararı bulunan A.D., kızı ve yakınlarıyla piknik yapan eşi F.D.’ye bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 bıçak darbesi alan kadın ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

PİKNİKTE DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.D. (48), kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada boşanma aşamasındaki eşi A.D. yanlarına geldi.

Aralarında, A.D. hakkında bulunan uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.D., eşine bıçakla saldırdı.

Kızının gözleri önünde bıçaklanan F.D., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 11 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. A.D. ise olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.D., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.