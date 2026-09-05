62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda\'yı konuşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Arda Güler, maçın oyuncusu seçilirken oyundan alınması İspanyol basınında eleştirildi. Jose Mourinho ise milli yıldızı sarı kartı nedeniyle çıkardığını belirterek, "Çok iyi oynuyordu" dedi.

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Betis deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlılarda Kylian Mbappe, uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Real Madrid adına gecenin öne çıkan isimlerinden biri ise Arda Güler oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 62. dakikada oyundan çıkmasına rağmen maçın oyuncusu ödülünü aldı.

62 DAKİKA OYNADI, MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Arda Güler, sahada kaldığı bölümde 7 kilit pas verirken kullandığı 40 pasın 36'sında isabet sağladı. Milli yıldız, 8 uzun topun 6'sını takım arkadaşlarıyla buluştururken 5 kez de top kazandı. Arda'nın etkili performansına rağmen 62. dakikada kenara alınması ise eleştirileri beraberinde getirdi.

MOURINHO: ÇOK İYİ OYNUYORDU

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i neden oyundan çıkardığını açıkladı. Mourinho, "Arda Güler'i değiştirmek zor bir karardı. Çok iyi oynuyordu ama Betis oyuncuları Real Madrid oyuncularından daha kurnaz. Arda sarı kart yüzünden çıktı." ifadelerini kullandı.

"HEP ARDA MI ÇIKACAK?"

Fransız gazeteci Romain Molina, Arda'nın oyundan alınmasına tepki göstererek, "Real Madrid'in ön üçlüsünün statüleri zedelenmesin diye her zaman oyundan çıkan ilk kişi Arda Güler mi olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

The Athletic'ten Mario Cortegana da kararı eleştirerek, "Sarı kartı olduğunu biliyorum ancak Arda'nın yerine oyundan çıkması gereken isim Vinicius Junior olmalıydı. Daha doğrusu oyundan çıkması gereken son isim Arda Güler'di." ifadelerini kullandı.

HUIJSEN İLE TARTIŞTI, COURTOIS ARAYA GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler ile takım arkadaşı Dean Huijsen arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Korner pozisyonunun ardından başlayan tartışmada tansiyon yükselirken kaleci Thibaut Courtois araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

Jose Mourinho, Real Madrid, Real Betis, Arda Güler, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi İşte yeni takımı Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi! İşte yeni takımı

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
15:14
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:09:05. #7.13#
SON DAKİKA: 62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement