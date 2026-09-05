Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul'da oynanan mücadelede rakibine set vermeyen son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, kupayı bir kez daha kazanmak için finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk maçına yükseldi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, baştan sona üstün bir performans ortaya koydu.

İLK İKİ SETİ RAHAT KAZANDIK

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-20 kazanarak Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. İkinci sette de kontrolü bırakmayan Türkiye, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Ay-yıldızlılar bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

SIRBİSTAN'A SET VERMEDEN FİNALE

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Filenin Sultanları, seti 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu Türkiye, Sırbistan'a set vermeden finale yükseldi ve kupayı bir kez daha kazanma yolunda son engeline geldi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

SET SONUÇLARI

Türkiye 3-0 Sırbistan

  • 1. Set: 25-20
  • 2. Set: 25-19
  • 3. Set: 25-20

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye, İstanbul'da oynadığı A Grubu'ndaki 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 geçerek yarı finale yükseldi. Sırbistan engelini de kayıpsız geçen ay-yıldızlılar, böylece Avrupa Şampiyonası'nda final biletini aldı.

FİNAL 6 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın diğer yarı finalinde Polonya ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak finalde Polonya-İtalya karşılaşmasının galibiyle Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Sırbistan, İstanbul, Polonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    tskler gine bizleri gurulandidiniz?????? 3 0 Yanıtla
  • Sezai Karaman Sezai Karaman:
    işte bu tebrikler sultanlar ???????? 2 0 Yanıtla
  • kf24xq52pv kf24xq52pv:
    Kızlarımıza 5 er villa verilmeli.. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi İşte yeni takımı Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi! İşte yeni takımı
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Eski Bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde kritik çelişki: “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” diyen doktor tutuklandı Eski Bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde kritik çelişki: “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” diyen doktor tutuklandı
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe’ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
15:14
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:02
ABD’li müzakereciler Moskova’da Putin’den “3 gün saldırı yok“ talimatı
ABD’li müzakereciler Moskova’da! Putin'den "3 gün saldırı yok" talimatı
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:14:32. #7.13#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement