Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk maçına yükseldi.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, baştan sona üstün bir performans ortaya koydu.

İLK İKİ SETİ RAHAT KAZANDIK

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-20 kazanarak Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. İkinci sette de kontrolü bırakmayan Türkiye, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Ay-yıldızlılar bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

SIRBİSTAN'A SET VERMEDEN FİNALE

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Filenin Sultanları, seti 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu Türkiye, Sırbistan'a set vermeden finale yükseldi ve kupayı bir kez daha kazanma yolunda son engeline geldi.

SET SONUÇLARI

Türkiye 3-0 Sırbistan

1. Set: 25-20

2. Set: 25-19

3. Set: 25-20

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye, İstanbul'da oynadığı A Grubu'ndaki 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 geçerek yarı finale yükseldi. Sırbistan engelini de kayıpsız geçen ay-yıldızlılar, böylece Avrupa Şampiyonası'nda final biletini aldı.

FİNAL 6 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın diğer yarı finalinde Polonya ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak finalde Polonya-İtalya karşılaşmasının galibiyle Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.