Şanlıurfa'da acı haber! 140 metrelik kuyuya düşen Hamit Taş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da acı haber! 140 metrelik kuyuya düşen Hamit Taş yaşamını yitirdi

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Akçakale'de yeğeniyle birlikte hayvan otlatan 54 yaşındaki Hamit Taş, dengesini kaybederek 140 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi, olayla ilgili soruşturma açıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yeğeniyle birlikte koyun otlatan Hamit Taş (54), yaklaşık 140 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİP KUYUYA DÜŞTÜ

Olay, saat 07.00 sıralarında Akçakale ilçesine bağlı Mil Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğeniyle birlikte arazide koyun otlatan Hamit Taş, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 140 metre derinliğindeki, el yapımı kuyuya düştü. Taş'ın kuyudan gelen çağrılara yanıt vermemesi üzerine durum, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

ARAMA KURTARMA EKİBİ ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ŞUAK) sevk edildi. Ekipler yürüttüğü çalışmayla Hamit Taş'a ulaştı. Kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit Taş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • kamil erol kamil erol:
    kim açık bıraktı cahillik hat safhada 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da acı haber! 140 metrelik kuyuya düşen Hamit Taş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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