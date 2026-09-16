Bakan Ersoy duyurdu! Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım hedefi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında deprem bölgesindeki tarihi ve kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle değerlendirdi.

Toplantıda 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki kültür varlıklarının korunması, vakıf eserlerinin onarılması ve restorasyonu süren yapıların yeniden kullanıma kazandırılması konuları ele alındı.

ŞEHİRLERİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Bakan Ersoy, katılımcıların kendi şehirlerindeki tarihi yapılar ve vakıf eserleriyle ilgili talep ve önerilerini dinledi. Görüşmede sahadaki ihtiyaçlar ile devam eden çalışmaların mevcut durumu birlikte değerlendirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Ersoy, tamamlanan restorasyonları, uygulaması süren projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri anlattı.

79 İŞ TAMAMLANDI, 17 İŞ SÜRÜYOR

Toplantıda paylaşılan verilere göre, deprem bölgesindeki kültürel mirasın korunması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2023-2026 döneminde 12,2 milyar lirayı aşan kaynak sağlandı.

Bu kapsamda 79 iş tamamlandı, 17 işte çalışmalar sürüyor, 4 işin ise ihale süreci devam ediyor.

YATIRIM HEDEFİ: 34 MİLYAR LİRA

Vakıflar Genel Müdürlüğünün deprem bölgesindeki restorasyon çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe ise 22 milyar liraya ulaştı.

İki genel müdürlüğün çalışmalarıyla birlikte bölgenin kültürel mirasına yönelik toplam yatırımın yaklaşık 34 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

Toplantıda, tarihi yapıların özgün kimlikleri korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü; şehirlerden iletilen talepler ile Bakanlığın yürüttüğü ve planladığı projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.