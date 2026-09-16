İran'ın nokta atışı saldırılarının sırrı ortaya çıktı! Rusya istihbarat sağladı iddiası

Rusya'nın casus uydularının, İran'a ABD askeri tesisleri ve hedefleri hakkında istihbarat sağlayarak Tahran'ın ABD tesislerine yönelik hassas füze saldırılarına katkıda bulunduğu öne sürüldü.

UYDULARIN TEKNOLOJİK KAPASİTESİ VE GÖZLEM GÜCÜ

CNN tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, Rusya'nın yörüngedeki casus uydularının bölgedeki faaliyetlerine ve sahip oldukları üstün teknolojik donanımlara dikkat çekildi. Söz konusu uyduların yalnızca ABD askeri tesislerini yüksek çözünürlükle görüntülemekle kalmadığı, aynı zamanda radar ve telsiz sinyallerini tespit edebildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra, füze rampalarından yayılan ısı izlerini belirleyebilen bu sistemlerin, yoğun bulutlu hava koşullarında veya zifiri karanlıkta dahi yeryüzündeki fiziksel değişiklikleri anlık olarak izleyebilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Bölgeyi aralıksız gözlemleyen sistemler arasında görüntüleme, sinyal, kızılötesi ve sentetik açıklıklı radar özelliklerine sahip en az 14 ayrı Rus uydusunun görev yaptığı iddia edildi.

PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ SALDIRISINDAKİ 'KOSMOS 2573' DETAYI

Analizde öne çıkan en dikkat çekici örneklerden biri, İran'ın 27 Mart tarihinde Suudi Arabistan topraklarında bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin oldu. Rus casus uydularının bu operasyon öncesinde bölgeyi mercek altına aldığı ve hedefe yönelik kritik koordinat verileri topladığı ileri sürüldü. Özellikle Rusya'ya ait Kosmos 2573 isimli askeri uydunun, füze saldırısından tam iki gün önce söz konusu hava üssünün üzerinden geçerek detaylı tarama yaptığı bilgisi paylaşıldı.

"RUS İSTİHBARATI OLMADAN NEREDEYSE İMKANSIZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan güvenlik kaynakları, İran'ın son dönemde gerçekleştirdiği saldırıların ulaştığı isabet oranına ve üslerde oluşan hasarın boyutuna işaret etti. Uzmanlar, bu derece hassas ve nokta atışı operasyonların Rusya'nın sağladığı gelişmiş jeo-uzamsal istihbarat verileri olmadan başarıya ulaşmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Kaynaklar ayrıca, Rusya'ya ait uyduların elde ettiği stratejik istihbaratın doğrudan Tahran yönetimine aktarıldığına ve bu bilgilerin sahadaki bazı karmaşık saldırılarda aktif olarak kullanıldığına dair ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu öne sürdü.