Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke (12), hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Elifnaz Yeke, ailesiyle yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Torbalı Ticaret Odası 80'inci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Elifnaz Yeke'nin cenazesi, bugün ikindi vakti Muratbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Torbalı, Güncel, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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