Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu\'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Gerçekleşen görüşmeye ilişkin ilk bilgi kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yapıcıoğlu bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Erdoğan, geçtiğimiz gün ise Cumhur İttifakının bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, <a class='keyword-sd' href='/hudapar/' title='HÜDAPAR'>HÜDAPAR</a> lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

ERDOĞAN, YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Yapıcıoğlu'nu kabul ettiği bildirildi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti, HÜDAPAR, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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