Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu\'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yapıcıoğlu bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Erdoğan, geçtiğimiz gün ise Cumhur İttifakının bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmişti.

ERDOĞAN, YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Yapıcıoğlu'nu kabul ettiği bildirildi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.