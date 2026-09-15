Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi - Son Dakika
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Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi

Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi
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Türkiye’de uzun süredir beklenen Apple TV kullanıma sunuluyor. Eylül sonuna kadar erişime açılacak platform, iCloud+ abonelerine ek ücret ödemeden sunulacak. Apple Arcade de aynı paket kapsamında yer alırken, iCloud+ fiyatları aylık 49,99 TL’den başlıyor.

Apple TV'nin Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı uzun süredir merak edilirken, Apple'dan beklenen adım geldi. Şirket, Türkiye'deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişleterek Apple TV ve Apple Arcade'i pakete dahil etti.

APPLE TV İLK KEZ ICLOUD+ İLE TÜRKİYE'DE

Yeni düzenlemeyle Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, Apple TV'ye ilk kez mevcut aboneliklerinin bir parçası olarak erişebilecek. Kullanıcıların Apple TV için ayrıca bir abonelik ücreti ödemesi gerekmeyecek.

Apple TV; iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsolları üzerinden kullanılabilecek. Böylece aboneler Apple'ın orijinal dizi, film ve diğer yapımlarından oluşan içerik kataloğuna erişebilecek.

Apple TV'nin film kataloğunun tamamı bu yılın başında Turkcell TV+'a da eklenmişti.

APPLE ARCADE DE PAKETE DAHİL EDİLDİ

iCloud+ aboneliğine eklenecek bir diğer hizmet Apple Arcade olacak. Türkiye'deki iCloud+ kullanıcıları, 200'den fazla oyunun yer aldığı Apple Arcade kataloğuna sınırsız erişim sağlayabilecek.

Katalogda Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition ve Madden NFL 27 Arcade Edition gibi bilinen oyun serilerinin yanı sıra Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded ve Cooking Mama: Cuisine! gibi yapımlar da bulunuyor.

APPLE MUSIC SELECT DE GELİYOR

Apple, iCloud+ paketinin kapsamına Apple Music Select koleksiyonunu da dahil ediyor. Apple Music tarafından hazırlanan koleksiyon, reklamsız müzik deneyimi sunan çeşitli istasyon ve çalma listelerinden oluşuyor.

Apple Music'in daha kapsamlı abonelik seçeneklerinden yararlanmak isteyen iCloud+ kullanıcılarına ise özel fiyatlandırma uygulanacak.

Buna göre bireysel Apple Music aboneliği aylık 89,99 TL yerine 49,99 TL'ye sunulacak. Aile aboneliğinin aylık fiyatı ise 149,99 TL yerine 134,99 TL olacak.

EYLÜL SONUNA KADAR KULLANIMA AÇILACAK

Apple TV ve Apple Arcade ile genişletilen iCloud+ paketinin Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil daha fazla ülke ve bölgede Eylül ayının sonuna kadar kullanıma sunulması planlanıyor.

Böylece Türkiye'deki iCloud+ kullanıcıları yeni hizmetlere paketleri kapsamında erişmeye başlayabilecek.

APPLE TV VE APPLE ARCADE AYRI ABONELİK OLARAK SUNULMAYACAK

Yeni sistemle birlikte Türkiye'de Apple TV ve Apple Arcade'in ayrı abonelik seçenekleri olarak sunulmayacağı, her iki hizmete de iCloud+ aboneliği üzerinden erişilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda en düşük iCloud+ paketi olan 50 GB depolama seçeneğine sahip kullanıcılar da aylık 49,99 TL'lik abonelikleriyle yeni hizmetlerden yararlanabilecek.

ICLOUD+ TÜRKİYE FİYATLARI

Türkiye'de iCloud+ aboneliğinin başlangıç fiyatı aylık 49,99 TL. Depolama kapasitesine göre güncel paket fiyatları şöyle:

iCloud+ 50 GB: 49,99 TL

iCloud+ 200 GB: 169,99 TL

iCloud+ 2 TB: 549,99 TL

iCloud+ 6 TB: 1.699,99 TL

iCloud+ 12 TB: 3.399,99 TL

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Eylül, Apple, Son Dakika

Son Dakika Apple Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    vay arkadaş ben 2 T ayda £8.99 ödüyorum nerdeyse aynı fiyat! 0 0 Yanıtla
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